Un hombre sufrió graves heridas tras ser atropellado por el tren en Glew

La víctima fue rescatada en estado de shock. Presentaba severas lesiones en una de sus piernas. Los detalles.

Un hombre resultó gravemente herido este jueves, 11 de junio, luego de ser embestido por una formación de la Línea Roca. Todo ocurrió en la estación de Glew.

¿Qué pasó?

Según informaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, el hecho sucedió minutos antes de las 20 hs en la zona del andén, cerca de las boleterías. Esto motivó un importante operativo de emergencia.

Al llegar al lugar, Bomberos Voluntarios de la localidad encontraron a la víctima debajo de uno de los vagones, consciente, pero en estado de shock. El hombre presentaba severas lesiones en una de sus piernas.

Tras ser inmovilizado y rescatado, fue trasladado de urgencia por personal del SAME a un centro asistencial. Las causas del episodio son aún materia de investigación.

A raíz del hecho, el servicio del ramal Alejandro Korn circuló de manera limitada entre Plaza Constitución y Burzaco durante varias horas.