A cinco minutos de Rosario: las islas del Paraná

Si vas a Rosario y te quedás solo con la costanera, el Monumento y Pichincha, te estás perdiendo lo mejor. A menos de un kilómetro de la zona norte, cruzando el cauce principal del Paraná, hay un archipiélago de islas que forman parte de uno de los humedales más grandes del país. Son técnicamente entrerrianas, pero están a cinco minutosde Rosario. Una cuarta parte del territorio argentino es humedal y las islas frente a Rosario son la versión más urbana de eso.

La más accesible es La Invernada, que está justo enfrente del muelle de Rambla Catalunya, en zona norte. El cruce demora solo cinco minutos, sale desde las 10 de la mañana y no necesitás reserva previa. Antes de buscar tus pasajes a Rosario, tené en cuenta que la temporada de islas va de octubre a marzo, y que los fines de semana se llena rápido.

La Invernada tiene alrededor de una decena de paradores distribuidos entre la costa que da al Paraná y una laguna interior de casi una hectárea. Algunos, como Isla Verde, llevan más de quince temporadas funcionando y ofrecen desde parrilla de pescado de río hasta alquiler de kayaks y tablas de SUP. Otros, ofrecen música y cerveza artesanal. Y después está Los Benitos, un ecocamping sobre el Paraná Viejo —un riacho que corre detrás de La Invernada— donde la regla es el silencio y el contacto con la naturaleza.

Desde el centro de la ciudad la opción es diferente. La Terminal Fluvial, ubicada a metros del Monumento a la Bandera, conecta con el Banquito de San Andrés, un banco de arena a 3,5 kilómetros río adentro donde funcionan cuatro paradores: Punta Arenas, Vladimir, Déjà Vu y Sudestada. El perfil es más familiar, las lanchas son más grandes —con capacidad para ochenta personas— y el trayecto toma unos quince minutos. El Banquito opera en temporada estival con salidas cada hora.

Lo que estas islas tienen de particular es que son un paisaje vivo que cambia de una temporada a otra. El delta medio del Paraná es uno de los humedales más extensos del país. Un dato que capaz no sabías es que casi una cuarta parte del territorio argentino está clasificado como humedal y las islas frente a Rosario son su cara más urbana.

Visitar las islas es una de esas experiencias que quedan fuera del circuito clásico rosarino —el Monumento, la costanera, Pichincha—, pero que le suman una dimensión que pocos destinos urbanos argentinos pueden ofrecer.

En el camino a las islas, no solo cruzás uno de los ríos más emblemáticos del país, sino que también podés comer un surubí a la parrilla mirando la ciudad desde el otro lado y volver en lancha con el sol cayendo detrás de los edificios. Todo eso está a cinco minutos en lancha de la ciudad, y sin embargo sigue siendo el secreto mejor guardado de Rosario.