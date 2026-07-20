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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2758
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lunes 20 de julio de 2026

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CONVOCATORIA A REEMPADRONAMIENTO ASOCIACIÓN CIVIL SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA LOMAS DE ZAMORA

 La comisión normalizadora de la institución "SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA LOMAS DE ZAMORA" inscripta en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bajo legajo N°31/4648 y matrícula N°12845, convoca a todas las personas socias al día 31 de diciembre del año 2019, a participar del proceso de reempadronamiento en el marco del expediente N° 21.209-289527 del procedimiento de Condonación y Normalización estipulado en la Ley 15.192. El reempadronamiento tendrá lugar entre los días 27 del mes de Julio y 11 del mes de agosto del año 2026, desde las 14:00horas a las 20:00 horas en la sede social con domicilio en Luis Maria Drago y Azara, de la Localidad de Burzaco, Partido de Alte. Brown. Todo ello con motivo de conformar nuevo registro de socios y posterior padrón que sirva de sustento a la asamblea de asociados que próximamente será convocada para tratar la regularización de la institución y designar nuevas autoridades. Los socios podrán contactarse al teléfono 11-5726-5656y al correo electrónico administracion@sagab.com.ar.

 

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