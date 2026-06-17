Inmobiliarias en Lanús: guía del mercado residencial 2026

El partido de Lanús es uno de los más dinámicos del conurbano sur del Gran Buenos Aires, ubicado inmediatamente al sur de la Ciudad de Buenos Aires, con una población de más de 450.000 habitantes distribuidos en seis localidades. La combinación de proximidad a Capital Federal, excelente red de transporte público y diversidad de oferta inmobiliaria convierte a esta plaza en un destino de alta demanda tanto para quienes trabajan en la ciudad como para inversores que buscan rentabilidad.

Lanús es, desde hace años, uno de los sitios residenciales más movilizados del sur del Gran Buenos Aires. La cercanía con CABA, la buena conexión por transporte, la presencia de barrios tradicionales como Valentín Alsina y Escalada, sumado a desarrollos más nuevos en Lanús Oeste y Este, generaron un mercado con movimiento constante.

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Conectividad: el factor clave del mercado inmobiliario

Lanús tiene acceso directo a la Autopista Buenos Aires-La Plata, la Avenida Hipólito Yrigoyen, la Avenida Remedios de Escalada y otras arterias principales que conectan el partido con Capital Federal y con el resto del conurbano sur.

Esta infraestructura vial, sumada a múltiples líneas de colectivos que cubren el partido en todas sus localidades con servicios frecuentes hacia Capital Federal, Avellaneda y las localidades vecinas, conforma una de las redes de transporte público más completas del conurbano.

El Tren Roca conecta la estación cabecera de Constitución con 15 partidos del Gran Buenos Aires, incluyendo Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora, con una traza de 237 kilómetros de vías y 69 estaciones. La estación Lanús se encuentra en el centro del municipio homónimo, rodeada de una zona comercial con mucha actividad, y es el principal medio de transporte hacia la ciudad de Buenos Aires.

La cercanía a una estación de tren o a los ejes de colectivos principales puede significar una diferencia de hasta el 20% en el precio de alquiler o compra. Este factor posiciona a las propiedades cercanas a la estación del Tren Roca y a las avenidas principales como las más cotizadas del partido.

Localidades del partido: perfiles diferenciados

Lanús se divide en seis localidades: Gerli, Lanús Este, Lanús Oeste, Monte Chingolo, Remedios de Escalada y Valentín Alsina. Lanús Oeste es la cabecera del Partido, donde se ubica el Palacio Municipal. Cada localidad presenta características propias que determinan el perfil de su mercado inmobiliario.

Lanús Este: el corazón comercial

Es la localidad más cercana a Capital Federal y la de mayor densidad poblacional y comercial del partido. Las calles más buscadas son Del Valle Iberlucea y sus paralelas como Gobernador Bernardo de Irigoyen, Aristóbulo del Valle, Llavallol, Carlos Tejedor y Moreno. Comercialmente destaca la semi peatonal 9 de Julio en Lanús Este, mientras que en Lanús Oeste sobresale la Avenida 25 de Mayo.

Gerli: transformación y oportunidad

Es una localidad con fuerte identidad industrial histórica que en los últimos años ha experimentado un proceso de transformación hacia usos más residenciales y comerciales. Los precios de las propiedades son accesibles y la conectividad ferroviaria es buena, representando una oportunidad para inversores atentos a la revalorización.

Remedios de Escalada y Monte Chingolo

Remedios de Escalada representa el 21% de la superficie total de Lanús, mientras que Monte Chingolo el 16%. Ambas localidades forman parte del corredor residencial consolidado del partido, con oferta de casas, departamentos y PH que atraen a familias jóvenes y compradores en búsqueda de mayor superficie a valores más accesibles que en Capital Federal.

Valentín Alsina: perfil residencial consolidado

Es una localidad tranquila del partido con perfil residencial consolidado y buenas condiciones de habitabilidad. Los precios son moderados y la demanda es estable, aunque con menor dinamismo que las localidades más céntricas del partido.

Tipologías predominantes en el mercado inmobiliario de Lanús

La oferta inmobiliaria de Lanús es una de las más diversas del conurbano sur, con propiedades que cubren prácticamente todos los segmentos del mercado. Lanús tiene una oferta importante de departamentos, especialmente en Lanús Este y en las zonas cercanas a las estaciones de tren. El corredor Oeste presenta predominio de casas, mientras que el Este concentra más departamentos sobre arterias comerciales.

Se observa un crecimiento en la oferta de casas familiares con patio, chalets clásicos, PH con entrada independiente y unidades con quincho, cochera o parque. Los PH —o Propiedad Horizontal— son una de las tipologías más buscadas en el mercado inmobiliario argentino, combinando la independencia de una casa con las ventajas de un edificio compartido.

PH y dúplex: la oferta intermedia más demandada

En las localidades bonaerenses donde más se solicitan PH, Lanús lidera con 16,5% de la demanda, seguido por Vicente López (14,4%) y San Isidro (8,7%), donde el metro cuadrado cuesta US$1006, US$1768 y US$1700, respectivamente. Esta tipología funciona como paso intermedio entre el departamento y la casa, ideal para familias que buscan espacios propios sin las expensas elevadas de grandes edificios.

El PH moderno responde a una nueva demanda: jóvenes que prefieren un edificio con las funciones de una casa e interiores tan flexibles como un loft. Esta propuesta arquitectónica combina tres tipologías tradicionales: los departamentos tipo casa, los dúplex y los edificios en propiedad horizontal, en construcciones de pequeña escala de 2 o 3 pisos.

En los últimos años, muchas familias jóvenes y parejas que trabajan de forma remota comenzaron a buscar PH en venta con patio o terraza como alternativa a los departamentos en altura. Esta tendencia se refleja claramente en la oferta de las inmobiliarias en Lanús, donde los desarrollos de pequeña escala ganan protagonismo frente a las grandes torres.

Perfil del comprador y demanda sostenida

El comprador típico en Lanús incluye familias jóvenes con primer crédito, parejas formando primera vivienda y compradores en upgrade desde CABA buscando mayor superficie. La demanda se mantiene activa por la intención de adquirir viviendas usadas, a estrenar o en pozo, esencialmente en lugares cercanos a polos gastronómicos y donde la oferta de servicios sea diversa.

Sin crédito hipotecario masivo, hay compradores que por necesidad de mudarse están motorizando el mercado. Por consecuencia de estas necesidades, se observan muchas reubicaciones, sea de algo chico a algo más grande o viceversa. Hay quienes están aprovechando las oportunidades de compra de propiedades a muy buen precio, sea para uso particular o para invertir.

El rol de las inmobiliarias en Lanús

El conocimiento específico del mercado de cada barrio de Lanús es fundamental para tomar buenas decisiones. Las inmobiliarias con presencia establecida en el partido conocen los precios reales de cada zona y pueden orientarte mejor que cualquier portal nacional. Cada operación inmobiliaria es una decisión importante, y contar con una inmobiliaria confiable hace toda la diferencia.

Desde comprar una casa con patio en Lanús Oeste hasta buscar un PH familiar en Lanús Este, las inmobiliarias en Lanús acompañan uno de los momentos más importantes. La plaza lanusense se caracteriza por alta rotación operativa pero baja especulación, lo que genera un mercado transparente donde los valores responden a la demanda real.

La atención personalizada y la seriedad avalan la experiencia de décadas en el mercado inmobiliario, con empresas que cuentan con más de 50 años de trayectoria.

El parque edilicio de Lanús tiene una antigüedad promedio alta, por lo que antes de comprar una propiedad de más de 30 años, es recomendable una revisión profesional de las instalaciones eléctricas, de gas y sanitarias. Esta precaución es especialmente relevante en PH antiguos que, aunque ofrecen encanto arquitectónico, pueden requerir inversión en mantenimiento.

El mercado inmobiliario de Lanús se consolida como una de las plazas más atractivas del primer cordón sur del Gran Buenos Aires. La combinación de conectividad privilegiada, oferta diversificada de tipologías y precios más accesibles que en Capital Federal atrae tanto a compradores finales como a inversores.

La creciente oferta de PH y dúplex responde a una demanda que busca espacios propios sin renunciar a la vida urbana, mientras que las inmobiliarias en Lanús cumplen un rol fundamental en orientar a los compradores en un mercado con características muy particulares en cada localidad.