A puertas cerradas, San Martín recibe a un rival directo en la lucha por el Reducido

Se enfrentará hoy, domingo 2 de agosto, con Deportivo Merlo. La previa aquí.

San Martín de Burzaco necesita enderezar el rumbo y dejar atrás su andar irregular para aspirar a un lugar en el Reducido. Con ese objetivo, intentará reencontrarse con el triunfo frente a un rival directo en la pelea por la clasificación.

Por la 28° fecha, recibirá hoy, domingo 2 de agosto, a Deportivo Merlo, desde las 15 hs. Se disputará en el Francisco Boga, aunque será a puertas cerradas por una sanción impuesta tras un informe de A.Pre.Vi.De por los incidentes ocurridos en el último compromiso como local.

¿Cómo llegan?

El "Azul" atraviesa un presente complicado. Viene de caer 2-0 ante Camioneros el pasado fin de semana y acumula dos derrotas consecutivas, una racha que lo sacó de los puestos de Reducido. Además, sólo consiguió una victoria en sus últimos nueve encuentros.

Pese a este panorama, el conjunto de Burzaco continúa cerca de la zona de clasificación para pelear por el segundo ascenso. Suma 35 unidades y se encuentra a tres de la última plaza, por lo que volver al triunfo será fundamental para mantenerse en carrera.

Enfrente estará Merlo, un rival directo en esa lucha. Tiene 36 puntos, uno más que San Martín, y también necesita cerrar el torneo de la mejor manera para seguir con chances de ingresar al Reducido. En la fecha anterior tampoco pudo sumar, ya que perdió 2-1 contra Villa San Carlos.