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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2771
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CULTURA
domingo 2 de agosto de 2026

Para impulsar proyectos: llega "Café con ideas para emprender" a Adrogué


La iniciativa se desarrollará en la Biblioteca Esteban Adrogué. La información aquí.

Adrogué será escenario de "Café con ideas para emprender", una propuesta destinada a quienes buscan poner en marcha un proyecto propio o potenciar sus habilidades para fortalecer su trabajo independiente.

¿Cuándo y dónde?

La actividad se realizará el viernes 7 de agosto, a partir de las 19 hs. Tendrá lugar en la Biblioteca Esteban Adrogué, ubicada en La Rosa 974. La entrada será libre y gratuita para toda la comunidad.

Durante el encuentro, los asistentes accederán a herramientas prácticas para dar los primeros pasos en un emprendimiento y desarrollar una idea de negocio.

Asimismo, se compartirán estrategias para superar limitaciones, identificar fortalezas personales y potenciar habilidades clave para emprender con mayor seguridad.

La propuesta está dirigida a todas las personas interesadas en desarrollar o impulsar un proyecto propio. Estará a cargo de Abel Vera Hidalgo.

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