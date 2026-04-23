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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2670
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SOCIEDAD
jueves 23 de abril de 2026

Demoras en varios ramales de la Línea Roca: ¿Qué pasó?


Los inconvenientes comenzaron a reportarse pasadas las 9 hs. La información.

Imagen: @AmbaTransporte

Gran parte de los servicios de la Línea Roca registran serias demoras este jueves, 23 de abril. Esto se debe a un inconveniente técnico a la altura de la estación Temperley.

¿Qué pasó?

Según informó oficialmente Trenes Argentinos, la afectación impacta en los ramales que conectan Plaza Constitución con Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley. Esto genera retrasos y complicaciones para los usuarios en un horario de alta circulación.

Ante estas fallas, las unidades se ven obligadas a reducir su frecuencia habitual. Por lo tanto, se recomienda a los pasajeros prever demoras y, en la medida de lo posible, considerar otras alternativas de viaje.

Hasta el momento no se precisó el tiempo estimado para la normalización del servicio.

 

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