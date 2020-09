Con protocolos de sanidad, reabrieron bares y restaurantes en Brown

Compartir en:

lunes 7 de septiembre del 2020

Se utilizaron sólo los espacios abiertos y se trabajó con reservas previas. Conocé todos los detalles.

Luego de seis meses de inactividad por Coronavirus, abrieron sus puertas nuevamente al público los restaurantes, bares y cervecerías de Almirante Brown. La medida, que se replicó en varios distritos de la Región, el Conurbano y Capital Federal, busca dar un respiro a los ciudadanos y un impulso a los comercios que sobrevivieron a la pandemia y a la crisis.

Siguiendo un estricto protocolo de seguridad e higiene, las mesas exteriores fueron habilitadas para recordar de qué se trataba cenar afuera aunque bajo esta nueva realidad. A pesar de las frías noches que todavía otorga septiembre, este sábado y domingo la reapertura tuvo concurrencia de vecinos.

¿Cómo es el protocolo anti Covid?

Cada mesa debe tener alcohol en gel. Para los comensales el uso de barbijo en la previa y post comida es obligatorio. Sólo se permiten hasta cuatro personas máximo por mesa.

El personal también utiliza el tapabocas durante todo el turno laboral y es fundamental continuar con el distanciamiento físico entre mesas y con aquellas personas con las que no se convive.

Las áreas comunes, como baños, son desinfectados con frecuencia y en ellos también se debe utilizar el tapabocas. Al ingresar al local, se debe proceder a una desinfección de calzado y manos para evitar los contagios.

En Adrogué

Para evitar la acumulación de clientes a la espera de mesas, ya que los espacios exteriores cuentan con menos capacidad, varios bares -como Guernica-, tomaron reserva previa.

La postal de atención en patios o veredas se replicó en Trotte, Baum, María Bonita, Carlitos, Pertutti y Huelga. Todos espectántes de, poco a poco, volver a tener clientes presenciales.

Es que durante estos meses de aislamiento muchos locales gastronómicos con historia debieron cerrar sus puertas definitivamente. Esto golpeó duramente al casco de la ciudad cabecera del distrito, caracterizado por la oferta variada y amplia gastronómica.

La esperanza de los comercios es poder impulsar la facturación, ya que los sistemas de delivery y take away no alcanzan para cubrir los elevados alquileres y los sueldos.

Salud, en desacuerdo

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, criticó la reapertura de bares. Aseguró que "hasta que no haya dos o tres semanas de descenso sostenido no se pueden habilitar actividades que impliquen mayor circulación”.

"Cuando uno juega al límite y a la ruleta rusa, el riesgo es muy grande”, advirtió. Y agregó: “Se pueden abrir quirúrgicamente algunos sectores, beneficiando actividades productivas y después recreativas. Pero hay que entender que si esto fuera una guerra y sonaran las sirenas de los aviones, no saldríamos a tomar una cerveza”.