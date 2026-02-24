Mar, 24/02/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2612
SOCIEDAD
martes 24 de febrero de 2026

Video: feroz incendio forestal consumió un vivero de Longchamps


Debido a la intensidad de las llamas, participaron tres dotaciones de Bomberos. Mirá las imágenes.

Video: Bomberos Voluntarios Almirante Brown

Un impresionante incendio se vivió en las últimas horas en Longchamps. El fuego afectó un amplio predio de pastizales y se extendió hasta las instalaciones de un vivero.

¿Cómo fue?

El hecho se originó este lunes por la noche, en la intersección de Gabino Ezeiza y Virrey Cevallos. Hasta el momento, no trascendieron las causas que ocasionaron las llamas.

A raíz del siniestro, tres dotaciones de Bomberos Voluntarios Almirante Brown se hicieron presentes en el predio. Luego de trabajar durante varios minutos, lograron controlar el fuego y evitar que siga propagándose.

