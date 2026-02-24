Video: feroz incendio forestal consumió un vivero de Longchamps

Debido a la intensidad de las llamas, participaron tres dotaciones de Bomberos. Mirá las imágenes.

Un impresionante incendio se vivió en las últimas horas en Longchamps. El fuego afectó un amplio predio de pastizales y se extendió hasta las instalaciones de un vivero.

¿Cómo fue?

El hecho se originó este lunes por la noche, en la intersección de Gabino Ezeiza y Virrey Cevallos. Hasta el momento, no trascendieron las causas que ocasionaron las llamas.

A raíz del siniestro, tres dotaciones de Bomberos Voluntarios Almirante Brown se hicieron presentes en el predio. Luego de trabajar durante varios minutos, lograron controlar el fuego y evitar que siga propagándose.