Claypole: erradicaron un nuevo microbasural y lo transformaron en un espacio verde

Los trabajos incluyeron el embellecimiento del puente peatonal, la limpieza en los márgenes del arroyo y la colocación de cartelería. Los detalles.

Mediante trabajos de limpieza, parquización y forestación, se eliminó un nuevo microbasural y se recuperó como espacio para los vecinos. Este se encontraba en el predio de las calles Italia y Lisandro de la Torre, en Claypole.

¿Cómo fue?

Se pintó el puente peatonal que había sido vandalizado con grafitis, se limpiaron las márgenes del arroyo y se colocó cartelería para recordar la prohibición de arrojar residuos en la vía pública.

“En Almirante Brown seguimos recuperando espacios públicos para transformarlos en lugares verdes y cuidados para las familias”, sostuvo Mariano Cascallares.

Y agregó: “Estas acciones son posibles gracias al trabajo de nuestros equipos y también al compromiso de los vecinos. Entre todos construimos un distrito más limpio, más ordenado y con más espacios para disfrutar”.

Asimismo, desde el Municipio se recordó que arrojar residuos en la vía pública está prohibido y que la disposición de basura debe realizarse en los días y horarios establecidos. En ese sentido, se pidió a los vecinos colaborar con el mantenimiento de los espacios recuperados, a fin de evitar la formación de nuevos microbasurales.