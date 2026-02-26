La UNaB abrió las inscripciones a cuatro nuevas diplomaturas orientadas al mundo del trabajo

Todas las cursadas son online y comienzan en marzo. ¿Cuál es la oferta y cómo anotarse?

La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) abrió la inscripción a cuatro diplomaturas virtuales orientadas al trabajo. Se trata de Tecnología Aplicada (Internet de las Cosas), Seguridad y Emergencias en el Deporte, Gestión de Medios Digitales y Relaciones de Trabajo.

La oferta

Los aranceles son accesibles. Además, hay bonificaciones para estudiantes, graduados y docentes de la UNaB; empleados del Municipio y colaboradores de empresas vinculadas al Parque Industrial y la Unión Industrial local. Las formaciones son las siguientes:

Diplomatura en Internet de las Cosas

La cursada virtual será los miércoles y viernes de 18 a 20 hs. Comenzará el 25 de marzo. La propuesta permite integrar hardware, software y análisis de datos en la nube para crear soluciones inteligentes en sectores estratégicos.

Se apoya en un enfoque práctico donde se trabaja con microcontroladores y plataformas de vanguardia para resolver problemas reales. Entre ellos, el monitoreo ambiental, automatización de procesos, captura y transformación de datos en indicadores útiles para la toma de decisiones. Podes acceder desde aquí al formulario de inscripción.

Diplomatura en Atención de Emergencias en campo de juego y deportes

Las clases online serán los martes de 18 a 21 hs. Iniciará el 10 de marzo. Está destinada a entrenadores, docentes y referentes de clubes y espacios recreativos para fortalecer la seguridad durante la práctica deportiva.

La oferta responde a la necesidad de profesionalizar la intervención ante situaciones críticas en el ámbito deportivo, desde lesiones leves hasta emergencias que requieren respuestas rápidas. Clic acá para inscribirte.

Diplomatura en Gestión de Medios Digitales

Se cursará los martes de 18 a 21 hs. Arrancará el 16 de marzo. La propuesta está orientada a periodistas, emprendedores y estudiantes que busquen liderar proyectos comunicacionales en un ecosistema altamente competitivo. Brinda herramientas para transformar ideas en modelos de negocio sustentables, con foco en el streaming, el podcast y las nuevas narrativas.

El programa se destaca por abordar desde la excelencia técnica como iluminación, planos y sonido, hasta el uso estratégico de Inteligencia Artificial para potenciar la producción de contenidos. También incorpora lectura de métricas y construcción de comunidades digitales activas y participativas. Se podrá acceder al formulario de inscripción desde aquí.

Diplomatura en Relaciones de Trabajo

Las clases virtuales son los jueves de 18 a 20:30 hs. Comienza el 19 de marzo. La formación ofrece herramientas para abordar los desafíos actuales del mundo del trabajo. Está orientada a profesionales de Recursos Humanos, delegados y personal de organismos públicos y privados.

Fortalece las capacidades estratégicas para la gestión de conflictos, la negociación colectiva y el manejo de normativas en entornos productivos. El trayecto aporta una hoja de ruta técnica para intervenir de manera planificada, integrando cumplimiento normativo con una gestión humana que mejore la sustentabilidad de las organizaciones. Los vecinos interesados se podrán anotarse desde acá.

Sobre las formaciones

La Comuna indicó que las diplomaturas se destacan por sus enfoques novedosos, el trabajo con casos y prácticas, y una orientación directa a la resolución de problemas del mundo laboral real.

"Con propuestas de fuerte componente práctico, nuestra UNaB trabaja todos los días para formar perfiles actuales, sumar talento a sectores en crecimiento y mejorar la empleabilidad con herramientas listas para aplicar en entornos reales", indicó Mariano Cascallares.

Para más información, se podrá ingresar a https://www.unab.edu.ar/diplomaturas-extension/ o, también, mediante el e-mail a extension@unab.edu.ar.