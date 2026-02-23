Falleció el padre Miguel Ángel Pereira del Cottolengo Don Orione

Tenía 75 años y más de cinco décadas de vida religiosa. Era considerado “un papá” para muchos residentes. Conocé más.

Una triste noticia conmueve a todo el Pequeño Cottolengo Don Orione. Se debe al reciente fallecimiento del padre Miguel Ángel Pereira, a los 75 años. Dedicó la mayor parte de su vida al servicio de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.

Su despedida

El querido párroco murió durante la madrugada de este lunes, 23 de febrero. Con 53 años de vida religiosa, desde la institución destacaron que “su presencia no era solo institucional; sino paterna”.

“Se lo recordará siempre por su entrega absoluta, velando por el bienestar de los residentes con una dedicación que no conocía de horarios ni de cansancio”, indicaron tras confirmar la triste noticia.

Y agregaron: “Su enseñanza no venía de los discursos, sino de sus gestos. En el silencio de una guardia junto a un residente enfermo velando hasta que se encuentre mejor, en el cuidado de la higiene personal de los chicos o en el detalle de prepararles algo especial de comer que a ellos les gustara”.

En este marco, aseguran que se lo recordará como un “papá” para muchos. “Alguien que sabía escuchar las historias de cada residente y comprendía que cada uno es diferente y requiere un trato especial”.

Los restos del padre Miguel Ángel fueron despedidos esta mañana en el Pequeño Cottolengo de Claypole, su casa. Hubo una misa exequial en el Santuario y posteriormente se lo trasladó al cementerio.