Video: así cayeron delincuentes en Burzaco

Lograron identificarlo gracias a las cámaras de monitoreo. Mirá las imágenes.

A través de las cámaras de monitoreo locales, la Policía Bonaerense logró capturar a un grupo de cinco delincuentes en Burzaco. Se les secuestró un arma de fuego.

¿Cómo fue?

Ocurrió en las últimas horas a plena luz del día, en el cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen y Ruta 4. Al detectar conductas sospechosas, los oficiales arribaron inmediatamente al lugar y procedieron a identificarlos.

En ese marco, se desplegó un operativo, donde se incautó además un arma de fuego, propiedad de los delincuentes. Los implicados quedaron detenidos y puestos bajo disposición de la Justicia.

Según informaron desde la Comuna, la captura se originó gracias a la detección de la escena por parte del Centro de Operaciones Municipal (COM), quienes emitieron una alerta a la Policía.