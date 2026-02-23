Burzaco: regalarán entradas de cine a cambio de útiles escolares

Los tickets serán para disfrutar en Boulevard Shopping. Lo recolectado será donado. La iniciativa es impulsada por la ONG Compromiso Ciudadano. ¿Cómo ayudar?

La ONG Compromiso Ciudadano llevará adelante la octava edición de su campaña solidaria “Tu Ayuda Más Útil”. Se trata de una colecta destinada a reunir útiles escolares para niños de cara al inicio del ciclo lectivo.

¿Cómo será?

Desde la entidad, presidida por Mario Fuentes, convocaron a los vecinos a donar mochilas, guardapolvos, cuadernos de tapa dura, cartucheras y blocks de hojas rayadas o cuadriculadas. Además de lápices, lapiceras, gomas y otros elementos esenciales para la escuela.

La convocatoria abrió este lunes, 23 de febrero, y se extenderá hasta el 6 de marzo. Como reconocimiento al gesto solidario, quienes acerquen su ayuda recibirán un par de entradas de cine para disfrutarlas en Boulevard Shopping de Adrogué.

¿Cómo colaborar?

Los vecinos interesados podrán comunicarse vía WhatsApp al 11 5044 2625. “Todo suma y puede hacer la diferencia en el comienzo de clases”, señalaron desde Compromiso Ciudadano.

En este marco, remarcaron que cada aporte, por pequeño que sea, contribuye a garantizar un mejor inicio en la escuela y aliviar el esfuerzo de muchas familias en este contexto económico.

Tras coordinar por WhatsApp, tanto la entrega de útiles como el retiro de los tickets se realizará en la sede de la entidad en Burzaco.

