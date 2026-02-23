La Iglesia Inmaculada Concepción de Burzaco recibió a su nuevo párroco

Se trata del presbítero Diego Barboza, proveniente de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes de Monte Grande. Los detalles.

Durante el primer Domingo de Cuaresma, la Iglesia Inmaculada Concepción de Burzaco recibió oficialmente a su nuevo párroco, Diego Barboza. El obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, presidió la misa.

¿Cómo fue?

En un marco colmado de fieles, la celebración tuvo lugar a las 10 hs, en el templo ubicado en el cruce de 25 de Mayo y E. de Burzaco. Participaron los obispos auxiliares de la diócesis, Fernando Rodríguez y de La Plata, Federico Wechsung; además de sacerdotes.

El cura proveniente de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes de Monte Grande recibió de este modo el oficio de párroco ante la comunidad parroquial. El mismo incluye también a las capillas Nuestra Señora de Itatí, de la Dulce Espera, de la Merced y San Francisco de Asís.

En este marco, reemplazó al presbítero Osvaldo Mouriño, quien este domingo, 1 de febrero, asumirá en la Iglesia El Buen Pastor de Banfield.

En movimiento

Según informaron, entre los cambios pastorales, ayer por la tarde el padre Raúl Díaz inició también su ministerio de administrador parroquial de La Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en Carlos Spegazzini.