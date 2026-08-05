Wed, 05/08/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2774
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miércoles 5 de agosto de 2026

Edicto


Lo EDICTO – LEY 11.867 – TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 11.867, se hace saber que la Sra. Brenda Martínez, CUIT 27-37178696-7, con domicilio en Martín Arín Nº 2562, Rafael Calzada, Partido de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires, transfiere a favor del Sr. Matías Yagaimini, CUIT 20-34551207-2, con domicilio en Marconi Nº 640, Claypole, Partido de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires, el fondo de comercio dedicado a la actividad de CrossFit, entrenamiento funcional y GAP, ubicado en Av. Espora Nº 1177, Adrogué, Partido de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires.
A los efectos previstos por la Ley 11.867, las oposiciones deberán formularse dentro del plazo legal en el domicilio sito en Av. Espora Nº 1177, Adrogué, Partido de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires.
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