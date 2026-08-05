miércoles 5 de agosto de 2026
Edicto
Lo EDICTO – LEY 11.867 – TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 11.867, se hace saber que la Sra. Brenda Martínez, CUIT 27-37178696-7, con domicilio en Martín Arín Nº 2562, Rafael Calzada, Partido de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires
, transfiere a favor del Sr. Matías Yagaimini, CUIT 20-34551207-2, con domicilio en Marconi Nº 640, Claypole, Partido de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires, el fondo de comercio dedicado a la actividad de CrossFit, entrenamiento funcional y GAP, ubicado en Av. Espora Nº 1177, Adrogué, Partido de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires
.
lunes 20 de julio de 2026Edicto
martes 24 de febrero de 2026Edicto
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