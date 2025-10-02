Junior Benítez irá a juicio por la muerte de su exnovia

En 2024, el browniano ya había sido condenado a cinco años de prisión. Los detalles.

El exjugador Junior Benítez irá a juicio oral por la muerte de su expareja Anabelia Ayala, quien se quitó la vida en su domicilio de Burzaco. Está acusado del delito de "instigación al suicidio en contexto de violencia de género". La querella solicitó un cambio de carátula por "femicidio".

La resolución judicial

Se basa en las pruebas que describen un historial de agresiones físicas y psicológicas ejercidas a lo largo de años. La decisión se tomó tras rechazar el pedido de sobreseimiento.

Según la investigación, entre 2018 y 2023 el deportista browniano habría golpeado reiteradamente a la víctima, además de someterla a amenazas de muerte e intimidaciones. Sumado a ello señala que mantenía un "control constante" sobre Ayala, accediendo a sus redes sociales y dispositivos electrónicos.

En este marco, la Justicia sostiene que, pese a las medidas de restricción, el exjugador continuó hostigándola a ella y a su entorno. Ese comportamiento, según la acusación, fue determinante en el desenlace fatal ocurrido el 1 de enero de 2024.

Condenado

En abril de 2024, Benítez fue condenado a cinco años de prisión por coacción agravada, amenazas, daño, desobediencia y tenencia ilegal de arma de fuego.