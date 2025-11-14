Le clavaron la llave de un auto en la cabeza a un ex jugador de Claypole

Se trata de Jonathan Smith. Fue agredido durante una batalla campal que tuvo lugar en un partido de fútbol femenino en Berazategui. El responsable quedó detenido. Imágenes sensibles adentro de la nota.

Una nueva batalla campal en medio de un partido tuvo lugar en la Región. Esta vez ocurrió en Berazategui, donde Jonathan Smith, ex jugador de Claypole, sufrió una agresión que casi le cuesta la vida. Le clavaron la llave de un auto en la cabeza y debió ser operado de urgencia por una fractura de cráneo.

¿Qué pasó?

Todo ocurrió este miércoles, en el club Gimnasia y Esgrima de Villa España, ubicado en el cruce de 33 y 150, en Berazategui. La víctima había asistido a un encuentro de fútbol femenino sub 16 en el que participaba su hija.

Durante el partido, se originó una pelea entre jugadores, padres y allegados. Según trascendió, el futbolista intervino para defender a un amigo antes de recibir la herida.

En este contexto, la Policía arribó al lugar. Allí registraron que Smith tenía una profunda herida en la frente. Su hija también sufrió golpes y manifestaba dolores corporales. Ambos fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial.

Horas más tarde, el jugador fue operado con éxito en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela. Afortunadamente, informaron que el ataque no dañó ninguna arteria.

El acusado del hecho fue identificado como Gastón Omar Álvarez, de 40 años. Es conocido en el ámbito del fútbol infantil local, ya que sus hijos jugaron en distintos equipos de la zona. Tenía en su poder parte de la llave con la que se produjo la agresión a Smith y presentaba lesiones en el rostro. Quedó detenido y le secuestraron su vehículo Chevrolet Zafira.

Sobre la víctima

Tiene 35 años y una extensa carrera en el ascenso. Actualmente, juega en General Lamadrid, de la Primera C. También se desempeñó en clubes como Claypole (del 2012 al 2014), El Porvenir, Deportivo Paraguayo, Victoriano Arenas, Ituzaingó y Berazategui.

Interviene en la investigación la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada N° 3 de Berazategui. La causa quedó caratulada como “Tentativa de homicidio”.