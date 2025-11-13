Video: batalla campal en un partido de fútbol infantil de ADIAB

Ocurrió luego de un encuentro del Club Mitre y Lomas de Burzaco. Los padres del club browniano denuncian al presidente de la liga, Cristian Dipace, por provocar los graves incidentes. ¿Qué pasó?

Un lamentable episodio se vivió tras un encuentro de fútbol infantil, que terminó con una batalla campal entre adultos. Uno de los clubes denuncia que la situación se originó debido a que Cristian Dipace, presidente de la ADIAB, incitó a la violencia junto a su hijo -quien es director técnico-y se generaron los graves incidentes.

¿Qué pasó?

Todo ocurrió el sábado, 8 de noviembre, en el Club Mitre de Temperley. Dicha institución se enfrentó con Lomas de Burzaco, en el marco de la última fecha de la Asociación Deportiva Infantil de Almirante Brown.

Los padres del club visitante denunciaron que el conflicto se originó luego del encuentro de la categoría 2018. "Lo nenes se estaban saludando porque era el último partido y ahí se disputa la primera pelea con el hijo de este hombre (Dipace), provocando la violencia, a querer pelear", advirtió una de las madres denunciantes a www.deBrown.com.ar.

Y agregó: “El presidente de la ADIAB, quien estaba borracho afuera, también se quiso meter. Lo llevaron al buffet y lo dejaron encerrado. Lo grabamos para que vean su condición y atrás de eso arrancó toda la violencia”.

En esa línea, precisó que el lugar se convirtió en una “batalla campal”, donde las “patadas y piñas” también fueron dirigidas a las mujeres presentes. “Por suerte, a los chicos no les pasó nada porque los metimos al baño”, continuó.

En este marco, la denunciante señaló que esta situación se vive desde hace tiempo. "Varios clubes se callan por el cargo de este hombre. Con tal de quedar bien parados, afectan a los demás: saca puntos o ponen asteriscos en la tabla general. Ellos se iban a la B y con este problema nos hicieron descender”, lamentó.

Otro padre recordó que en 2024, el Club Cultural José Mármol descendió en todas las categorías en circunstancias muy similares.

Las consecuencias

Además de resolver dejar afuera de la Copa de Oro a ambos, la asociación infantil hizo descender a todas las categorías de Lomas de Burzaco. En tanto, los delegados de la institución browniana adelantaron que está en la mesa una sanción peor: echarlos de la liga.

Por ese motivo, los socios del club se movilizarán a ADIAB para que den marcha atrás a estas decisiones. “Queremos que lo saquen de la liga y del club Mitre. Ellos generan problemas y esperan que uno responda para después tomar decisiones con total impunidad”, enfatizó.

Y finalizó: “Es una injusticia lo que hacen con el club. Por los nenes y los padres, que se rompen el lomo todo el año para que los chicos lleguen a la Copa de Campeones y terminan quedando sin nada. Tienen que estar involucradas personas responsables en este ambiente”.