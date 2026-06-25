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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2733
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jueves 25 de junio de 2026

San José: detuvieron a un hombre acusado de vender medicamentos sin autorización en ferias


Se le atribuye además la confección de recetas médicas. El operativo.

Un hombre de 48 años fue detenido en San José, acusado de comercializar medicamentos sin autorización profesional. La captura fue concretada por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal.

 

¿Cómo fue?

De acuerdo con la causa, el sospechoso vendía distintos tipos de remedios sin contar con ningún tipo de habilitación o aval profesional. Además, se le atribuye la confección de recetas médicas.

Los oficiales determinaron que los productos eran comercializados en ferias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A partir de distintas tareas de campo y averiguaciones en dichos lugares, se logró identificar el paradero del acusado, quien se mantenía oculto en una casa ubicada en San José.

Con la autorización judicial, los efectivos montaron un operativo que culminó con su captura sobre la calle La Pampa al 1600. El detenido, de nacionalidad argentina, quedó a disposición de la Justicia.

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