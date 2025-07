Tiene 13 años, corre en karting y será la única mujer argentina que competirá en la Copa Italia

Se trata de Renata Ramos, vecina de Adrogué. “Hay días en que me pongo a pensar cómo hice para llegar hasta acá. Fue mucho esfuerzo y lo logré, contó a De Brown. Conocé su historia.





Renata Ramos es una joven promesa del karting y, en pocas semanas, vivirá una experiencia única. Competirá en la Copa Italia 2025, torneo que significará además su debut profesional. Allí, representará a la Argentina y será la única mujer que viajará dentro del contingente nacional.

¿Cómo comenzó su historia?

Su pasión por los fierros viene desde la cuna. En su casa de Adrogué, mirar carreras era algo cotidiano y, estar sumergida en ese mundo, algo natural. Eso fue despertando su curiosidad, le generaba hasta ganas de traspasar la pantalla para subirse a un karting.

“Viene de familia, todos corrían y les gusta el automovilismo. Yo veía esa adrenalina de los pilotos y un día dije: 'quiero probarlo'”, recordó Reneta en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Fue así como en febrero del 2024 y con 12 años, se subió por primera vez a un karting. “Sentí mucho entusiasmo porque las primeras clases las comencé entre profesionales que hoy corren en categorías muy avanzadas. La verdad es que me sentí bien”, reconoció.

A partir de esa decisión, la adolescente hizo propio ese mundo. Su destreza y disciplina le permitieron crecer y ubicarse entre las favoritas. Actualmente, entrena dos veces por semana, en el Kartódromo de Buenos Aires. “Prácticamente estoy todo el día, voy a las 9 hs, hago 15 vueltas, freno a mirar mis teorías, veo cómo ando con los tiempos, corrijo, descanso y vuelvo a retomar”, reveló.

Además, continuó: “No es común ver a una chica corriendo, llama mucho la atención. Mi familia está re contenta porque nunca se imaginó todo esto. Están muy orgullosos de todo lo que estoy logrando”.

La Copa

Renata será una de las pilotos que participará en el torneo italiano que se disputará en Franciacorta, en el corazón de Lombardía, y muy cerca de Milán. La carrera será desde el próximo viernes 25 y hasta el domingo 27, inclusive.

“Todo surgió porque vino un italiano, el jefe del equipo de Lenzokart y le dijo a mi entrenador que quería llevarnos a hacer unas pruebas allá. Cuando se enteró que había una mujer en el equipo, se emocionó tanto que quiso que corra. Además, al saber que yo no debuté, no le importó y quiere que lo haga en su país. Jamás me imaginé esto”, expresó a este medio.

La browniana competirá en la categoría “Okn Junior” y afronta los últimos entrenamientos antes de su viaje, el cual fue financiado por el Municipio de Almirante Brown y será este martes 15. “Me preparo con muchos nervios, con orgullo y expectativas porque es algo completamente nuevo para mí. Es una copa grande, con muchas fechas, con pilotos de diferentes partes de Europa. De Argentina viajamos ocho”, confió.

Empoderada

Sobre su experiencia en un ámbito catalogado como “masculino”, Renata alienta a las chicas a subirse a un karting. “Hay días en que me pongo a pensar cómo hice para llegar hasta acá. Fue mucho esfuerzo y lo logré, aunque muchos no creían en una mujer”, confió.

Y cerró: “Quiero decirles a todas que se animen a empezarlo. ¿Cuesta? Sí, las primeras veces no van a ser fáciles, pero hay que tener paciencia y constancia. Se puede”.