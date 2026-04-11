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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2659
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sábado 11 de abril de 2026

Tragedia: un hombre murió arrollado por un camión en Calzada


Investigan si el conductor advirtió el impacto. La información.

Un trágico accidente ocurrió este viernes, 10 de abril, por la tarde en Rafael Calzada. Un hombre murió en el lugar tras ser arrollado por un camión.

¿Qué sucedió?

El siniestro se produjo cerca de las 18:30  horas, en la intersección de la avenida San Martín y San Juan. El vehículo le produjo a la víctima serias heridas en la cabeza. Falleció en el acto.

"Estaba parado y apareció muerto después qué pasó el camión", informaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar tras el análisis de las cámaras de seguridad. Una de las hipótesis es que se pudo haber desmayado.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima fatal. En el lugar trabajaron efectivos policiales y servicios de emergencia.

Intervino la Comisaría N°5 de Almirante Brown. Llevan adelante correspondientes para establecer el paradero del conductor y esclarecer el caso.

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