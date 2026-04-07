Tragedia: un adolescente de Burzaco murió en un accidente vial

Ocurrió cerca del partido de Dolores. La víctima de 13 años viajaba con el padre, la pareja de este (ambos policías) y su hermana menor que sufrieron heridas menores. Según se informó, no habría llevado colocado el cinturón de seguridad. Los detalles.

Un siniestro vial en la Autovía 2, cerca del partido de Dolores, terminó en tragedia. Falleció un adolescente de 13 años que había resultado gravemente herido. El joven vivía en Burzaco y estudiaba en el Colegio San José de esa ciudad.

¿Cómo fue el accidente?

Se produjo el sábado, 4 de abril, cuando un auto impactó desde atrás a otro vehículo. Por la violencia del choque, uno de ellos volcó y terminó sobre la banquina.

El hecho involucró a un Chevrolet Corsa gris, conducido por una pareja de 33 y 37 años, ambos efectivos policiales, y sus dos hijos, una niña de 12 y un nene de 13. La familia fue trasladada al hospital para recibir atención médica.

La menor sufrió múltiples politraumatismos y permanece en observación; mientras que su hermano había sido ingresado en terapia intensiva en estado crítico.

En este marco, el cuadro del adolescente se complicó y, en las últimas horas, se confirmó su fallecimiento. Fue identificado como Santiago Bursa. Según se informó, no habría llevado colocado el cinturón de seguridad.

El otro vehículo involucrado fue un Mercedes Benz GLA 250 negra, conducido por un hombre de 43 años de Tigre. Este no sufrió lesiones.

La investigación

Avanzan los procedimientos para determinar las circunstancias en que se produjo el hecho. Personal policial y de emergencias intervinieron en el lugar mientras se solicitaba la presencia de personal del Ministerio de Transporte para realizar los correspondientes test de alcoholemia.