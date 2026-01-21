Mié, 21/01/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2578
miércoles 21 de enero de 2026

Video: detuvieron a mujeres que circulaban en un auto robado en Don Orione


Lograron identificarlo gracias a las cámaras de monitoreo del Anillo Digital. La información.

Luego de ser identificado por las cámaras lectoras de patentes, la Policía Bonaerense detuvo en las últimas horas a dos mujeres que circulaban en un vehículo robado. Las interceptaron en Don Orione luego de una persecución.

¿Qué pasó?

Desde el Centro de Operaciones Municipal (COM) identificaron circulando por las calles del distrito a dicho auto, un Toyota Etios, gracias al sistema de Anillo Digital. Ante esta situación, dieron aviso de inmediato a los efectivos provinciales.

En ese contexto, la Policía desplegó un operativo y, luego de una breve persecución, interceptó al vehículo en el cruce de la avenida Eva Perón y Río Mayo. De esta manera, aprehendieron a las ocupantes y las trasladaron a la comisaría.

“Desde nuestro Municipio seguimos sumando herramientas para colaborar con las fuerzas policiales de la Provincia y prevenir el delito cuidando a nuestros vecinos”, afirmó Mariano Cascallares.

