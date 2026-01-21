Realizaron nuevos operativos preventivos en distintas localidades de Brown

Fueron gracias al trabajo articulado con el Ministerio de Seguridad bonaerense. Los detalles.

En los últimos días, Almirante Brown realizó nuevos operativos sorpresa y rotativos de prevención en las distintas localidades del distrito. En esta ocasión, se localizaron en Claypole, Malvinas Argentinas, Longchamps y San José.

¿Cómo fueron?

Se realizaron a partir de un trabajo articulado con el Ministerio de Seguridad provincial y contaron con la participación de efectivos de la Policía Bonaerense y de las Fuerzas Especiales. El intendente Juan Fabiani siguió de cerca las acciones.

Uno de los sectores donde se desarrollaron fue la intersección de Alsina y Remedios de Escalada, en Claypole. Los puntos se coordinaron desde el Mapa de Calor elaborado por la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana local.

En esa línea, los operativos contaron con la presencia de efectivos caminantes, controles viales, móviles y policías motorizados en lugares estratégicos identificados previamente.

De esta manera, se reforzó el patrullaje preventivo para desalentar la acción de los motochorros y otras modalidades delictivas. También, participó personal de Tránsito del Municipio con controles vehiculares.

Mariano Cascallares, en ese contexto, destacó que desde la Comuna "se continúan incorporando herramientas clave para fortalecer la seguridad”. Algunas de ellas son las Alarmas Comunitarias, los Puntos y Paradas Seguras, los Corredores Escolares Seguros, la App Brown Previene y las más de 2 mil cámaras de monitoreo distribuidas en todas las localidades y en las unidades de las líneas locales de colectivos.