Baja sensible en la Selección Argentina: se lesionó Tagliafico y podría perderse dos partidos

El oriundo de Rafael Calzada es una de las piezas claves de la defensa del combinado nacional. ¿Qué le pasó?

Se encendieron las alarmas en la Selección Argentina: Nicolás Tagliafico sufrió una lesión y se perderá el debut en la Copa del Mundo. Aunque no será desafectado del plantel, la situación genera preocupación en el cuerpo técnico al ser considerado una pieza clave en la defensa.

¿Qué pasó?

Luego de arrastrar una molestia desde el amistoso ante Honduras, se confirmó que el oriundo de Rafael Calzada sufrió un desgarro grado 1 en el sóleo izquierdo. El tiempo estimado de recuperación para estos casos es de aproximadamente dos semanas.

Ante este panorama, el campeón del mundo no estaría disponible para el estreno del próximo martes 16 frente a Argelia. Si bien el objetivo es que pueda reaparecer en la segunda fecha, también permanece en duda para el duelo del lunes 22 ante Austria.

Según trascendió, el entrenador Lionel Scaloni mantuvo una reunión en las últimas horas junto a su cuerpo técnico y médico. Luego de analizar los resultados de los estudios realizados, se resolvió que Tagliafico continúe en el plantel y sea evaluado día a día durante los entrenamientos.

Una nueva cara

Tras varios días de incertidumbre sobre el reemplazo de Leonardo Balerdi, quien quedó desafectado debido a una lesión en el sóleo, la situación del lateral izquierdo inclinó la balanza a favor de Marcos Senesi.

El flamante refuerzo del Tottenham atraviesa su mejor momento en el fútbol europeo. Su destacado rendimiento en Bournemouth fue clave para la clasificación del equipo a competencias internacionales, lo que despertó el interés de clubes de mayor jerarquía.

De esta manera, Scaloni suma una nueva alternativa para la zaga central y, ante la lesión de Tagliafico, le permite a Lisandro Martínez convertirse en una opción más para ocupar el lateral izquierdo.