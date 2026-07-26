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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2765
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DEPORTES
domingo 26 de julio de 2026

Claypole quiere cortar la mala racha en Villa Devoto


Visitará hoy, domingo 26 de julio, a General Lamadrid. La previa.

Tras la postergación de su último compromiso, Claypole tuvo más tiempo para trabajar junto a su nuevo director técnico y ajustar detalles de cara a lo que viene. Ahora, volverá a la competencia con el objetivo de acortar la distancia con los puestos de Reducido.

En el

marco de la 21° fecha de la Primera C, visitará hoy, domingo 26 de julio, a General Lamadrid. El encuentro se disputará a partir de las 15 hs.

¿Cómo llegan?

El “Tamberoigualó 1-1 frente a Leones FC en el debut de Santiago Fleitas como entrenador. Luego, contó con más tiempo de preparación debido a que la AFA suspendió la actividad del lunes 20 y martes 21 por el regreso de la Selección Argentina, lo que provocó la postergación de su encuentro ante Juventud Unida.

El conjunto browniano necesita enderezar el barco: sólo ganó uno de sus últimos diez partidos. Esta racha lo hizo retroceder en la tabla de la Zona B, donde se ubica 12° con 21 puntos. Si bien está a tres de la zona de descenso, también se encuentra a cuatro del Reducido.

Lamadrid, por su parte, llegó a pelear los primeros puestos del campeonato y una racha adversa le hizo perder terreno. Acumula seis partidos sin victorias, aunque continúa en la lucha por el segundo ascenso. Actualmente, ocupa la sexta posición con 28 unidades.

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