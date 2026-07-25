San Martín quiere volver al triunfo ante uno de los candidatos

El “Azul” visitará hoy, sábado 25 de julio, a Camioneros. ¿A qué hora?

Tras el traspié en Burzaco, San Martín buscará volver rápidamente a la senda del triunfo para regresar a los puestos de Reducido. Para lograrlo, tendrá una exigente prueba frente a Camioneros, uno de los animadores del torneo de la Primera B.

El encuentro, correspondiente a la 27° fecha, se disputará hoy, sábado 25 de julio, desde las 15 hs, con arbitraje de Nicolás Mastroieni. La última vez que se enfrentaron fue en la primera rueda del campeonato, cuando igualaron sin goles en el estadio Francisco Boga.

¿Cómo llegan?

El "Azul" había logrado cortar una racha de seis partidos sin victorias al vencer a Ituzaingó, resultado que le permitió meterse en la zona de Reducido. Sin embargo, no pudo ratificar ese envión la semana pasada y cayó 2-1 frente a Sportivo Italiano.

Esa derrota lo dejó nuevamente fuera de los puestos para pelear por el segundo ascenso. Actualmente, ocupa la 12° posición con 35 puntos, a sólo dos del último lugar de clasificación.

Del otro lado estará Camioneros, que acumula dos triunfos consecutivos y perdió uno de sus últimos seis encuentros. En la fecha anterior, venció 2-0 a Villa San Carlos, llegó a las 47 unidades y se metió de lleno en la pelea del torneo: quedó a tres del líder Arsenal.