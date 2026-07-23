Reforzó el ataque: San Martín confirmó la llegada de una incorporación

La institución también oficializó la salida de cuatro jugadores. Toda la información.

San Martín de Burzaco afronta el tramo final de la temporada con el objetivo de meterse en el Reducido. En paralelo, la dirigencia continúa moviéndose en el mercado de pases y oficializó una incorporación, además de confirmar varias bajas en el plantel.

La nueva cara

Con el objetivo de reforzar el ataque, el "Azul" acordó la llegada de Cristian Cuenca. El delantero, de 26 años, llegó a préstamo, sin cargo y con opción de compra. Su vínculo con el conjunto browniano se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

Formado en las divisiones inferiores de Atlanta, club dueño de su pase, también pasó por Huracán, Villa Mitre, Flandria, Sol de América de Paraguay y Deportivo Merlo, equipo en el que jugó antes de arribar a San Martín.

Las bajas

La institución confirmó la salida de cuatro futbolistas. Facundo Valdez, David Soria y Ariel Torres dejaron de pertenecer al plantel profesional; mientras que Ignacio Serpa fue transferido al Club Deportivo Magallanes de Chile.

"A todos ellos les agradecemos profundamente el compromiso, el profesionalismo y el trabajo realizado defendiendo nuestros colores. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos", afirmaron desde San Martín a través de un comunicado.