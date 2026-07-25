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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2763
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DEPORTES
sábado 25 de julio de 2026

Brown necesita una victoria que lo aleje de la zona de descenso


Con esa premisa, recibirá hoy, sábado 25 de julio, a Argentino de Merlo. La previa.

Brown de Adrogué no logra salir de su mal momento. Si bien comenzó la segunda rueda con un triunfo, desde entonces no volvió a ganar y la racha negativa lo dejó a dos puntos de la zona de descenso. Por eso, buscará empezar a revertir la situación esta tarde en su casa.

En el marco de la 27° fecha de la Primera B, recibirá hoy, sábado 25 de julio, a Argentino de Merlo en el Lorenzo Arandilla. El encuentro será a las 15 hs, bajo el arbitraje de Maximiliano López Monti.

¿Cómo llegan?

El “Tricolor” viene de caer 1-0 frente a Talleres de Remedios de Escalada y acumula dos derrotas consecutivas. Además, sólo ganó uno de sus últimos ocho partidos, una racha que se refleja en la tabla: se ubica 20° con 24 puntos, dos por encima de los puestos de descenso.

Para empezar a alejarse de la zona baja, también necesitará arrancar a hacerse fuerte como local. Hasta el momento, consiguió dos victorias en 13 presentaciones en el Lorenzo Arandilla, con un saldo de cuatro empates y siete tropezones.

Argentino de Merlo, por su parte, pelea por ingresar al Reducido. La igualdad 2-2 ante Deportivo Armenio le permitió llegar a los 35 puntos y quedó a sólo dos unidades del último puesto de clasificación.

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