Aberrante crimen en Calzada: hallaron muerto a un nene y su padre confesó haberlo matado

La madre del menor había denunciado al homicida en la Comisaría de Lanús. Indicó que había amenazado con quitarle la vida al pequeño para vengarse de ella. La información.

Un nene de 12 años fue hallado sin vida este sábado, 1 de agosto, en una vivienda de Rafael Calzada. Su padre quedó detenido luego de presentarse en la comisaría y admitir que había cometido el crimen.

¿Qué pasó?

El hecho ocurrió cerca de las 11:30 hs, cuando un llamado al 911 alertó sobre una persona fallecida en una casa, ubicada sobre la calle Río Negro al 1800, entre Nother y Rosales.

Al llegar al lugar, los efectivos fueron recibidos por la propietaria de la vivienda, la abuela de la víctima. En la construcción, ubicada en el fondo del terreno, encontraron al menor identificado como Nahuel Benjamín Godoy, tendido en la cama y sin signos vitales.

Minutos mas tarde arribó una ambulancia, cuyo personal médico confirmó el fallecimiento.

La investigación

De acuerdo al parte policial, el cuerpo presentaba un traumatismo en el tabique nasal, abundante sangrado y un importante edema en el lado derecho del rostro. Fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le realizará la autopsia para reconstruir el suceso y determinar la causa exacta de la muerte.

Horas más tarde, el padre del menor, Néstor Rubén Godoy, de 41 años, se presentó en la Comisaría N°1 de Lomas de Zamora y confesó haber asesinado a su hijo. Por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17 quedó detenido.

La causa fue caratulada, en una primera instancia, como "homicidio". Los investigadores trabajan para establecer cómo ocurrió el crimen.

El contexto familiar

Durante la investigación, se dió a conocer que los padres del niño estaban separados. El menor, durante la semana, vivía con su madre en Lanús, y los findes los pasaba con su padre. Además, de acuerdo con familiares, la víctima padecía un trastorno del espectro autista.

En la declaración incorporada al expediente, la madre aseguró que 48 horas antes del hecho había solicitado medidas de protección en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Lanús. Denunció a su expareja que la amenazaba con matar al niño para vengarse de ella.