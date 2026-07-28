Detuvieron a los acusados de asesinar a un adolescente en Solano: uno es menor

El hecho había ocurrido el pasado 23 de junio. La víctima, un joven de 17 años, había sido baleada por motochorros cuando iba a la escuela junto a su padre. La información.

La Policía detuvo a dos sospechosos por el asesinato de un joven de 17 años, ocurrido durante un intento de robo cuando iba al colegio junto a su papá en San Francisco Solano. Una ardua investigación permitió identificar a los presuntos autores.

¿Qué pasó?

La víctima fue identificada como Lautaro Servín. Según trascendió, el pasado 23 de junio, cerca de las 7:40 hs, se trasladaba junto a su padre, Marcelo Servín, en motocicleta hacia la Escuela Secundaria N°5.

Según la reconstrucción de los especialistas, los interceptaron motochorros durante el trayecto. Al advertir el intento de robo, el hombre aceleró para escapar, pero los asaltantes comenzaron a dispararles por la espalda.

Uno de los proyectiles impactó en Lautaro, que cayó gravemente herido. De acuerdo con el testimonio de su padre y la investigación judicial, los delincuentes advirtieron que el menor seguía con vida y efectuaron nuevos disparos antes de escapar.

El joven fue trasladado de urgencia al hospital Arturo Oñativia de Rafael Calzada, donde murió poco después como consecuencia de los disparos.

Las detenciones

Tras el crimen, el Departamento Homicidios, la DDI Lomas de Zamora y la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Sur II iniciaron una investigación para reconstruir los movimientos de los acusados mediante el análisis de cámaras de seguridad, testimonios y distintas pericias.

Las imágenes permitieron reconstruir el recorrido de las dos motos utilizadas por los delincuentes antes y después del ataque. Los detectives determinaron que la banda había cometido otros robos esa misma mañana.

Asimismo, establecieron que, tras el asesinato, regresaron a una metalera ubicada en el barrio 2 de Abril, donde solían reunirse. Ese dato permitió identificar a varios de sus integrantes y avanzar con la pesquisa.

El testimonio de dos jóvenes asaltados minutos antes del crimen también aportó una descripción de los sospechosos y de los vehículos utilizados, datos que resultaron claves para la causa.

Uno de los elementos importantes fue una pericia balística. Los detectives descubrieron que uno de los detenidos ya estaba imputado en una causa por abuso de armas ocurrida el 15 de mayo. Dicho día le habría disparado a un vecino tras una discusión.

En ese expediente se había secuestrado una vaina calibre 9 milímetros. La comparación balística realizada en el SAIB determinó que se disparó por la misma arma utilizada en el crimen de Lautaro, lo cual fortaleció la hipótesis sobre la participación del sospechoso en el homicidio.

Con esas pruebas, sumadas al análisis de teléfonos celulares, la Justicia ordenó una serie de allanamientos. Estos culminaron con la detención de un joven de 18 años y un adolescente de 17.

Los aprehendidos quedaron imputados por homicidio calificado criminis causa, agravado por el uso de arma de fuego, y tentativa de robo calificado. La investigación continúa para determinar si hubo más personas involucradas en el asesinato.