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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2774
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CULTURA
martes 4 de agosto de 2026

¡Al ritmo del 2x4!: brindan clases de tango gratuitas en Burzaco


Los encuentros se realizarán todos los miércoles. No requiere inscripción previa. ¿En qué lugar serán?

Una nueva propuesta cultural llegará a Burzaco. Se dictan clases abiertas de tango. La iniciativa permitirá que vecinos puedan acercarse a esta danza de manera gratuita.

 

¿Cómo participar?

Los encuentros se realizarán todos los miércoles a las 17 hs. Será en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo, ubicado en E. de Burzaco 740. La actividad estará a cargo del profesor Leonardo Borda.

La convocatoria está destinada a quienes deseen iniciarse en el tango, aprender nuevos pasos o disfrutar de un espacio vinculado a una de las expresiones culturales más tradicionales de la Argentina.

Los vecinos interesados en participar podrán acercarse directamente al lugar en el día y horario establecidos para sumarse a la propuesta.

 

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