“Burzaco Mágico” llega a Brown: habrá torneo de casas, taller de varitas y clases fantásticas

La entrada será libre gratuita. Quienes asistan podrán participar caracterizados con sus túnicas. ¿Cuándo y dónde será?

El universo de la fantasía llegará a Almirante Brown con una nueva edición de "Burzaco Mágico". Se trata de una iniciativa que combinará juegos, desafíos y experiencias temáticas para que chicos y grandes disfruten de una jornada diferente. La entrada será libre y gratuita.

¿Cuándo y dónde?

El evento será este domingo, 9 de agosto, desde las 12 hs. Tendrá como escenario el Centro Cultural Mercedes Sosa, ubicado en 9 de Julio 910, de la localidad.

El encuentro incluirá un torneo de casas, taller de varitas, clases mágicas, espacios dedicados a libros, merchandising y otras propuestas recreativas. Además, quienes asistan podrán participar caracterizados con sus túnicas y elegir una casa para formar parte de las distintas actividades previstas durante la jornada.

La iniciativa que, busca ofrecer una experiencia distinta para compartir en familia, es organizada por el Municipio, a través del Instituto de las Culturas y Descubrí Brown y Paf!.