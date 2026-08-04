Como en un musical: una cantante de Mármol y 29 artistas hicieron un flashmood en el Ateneo

Se trata de Dina Indarte, quien formó parte del elenco y sorprendió a todos los presentes. Mirá el video.

Una intervención musical sorprendió a quienes recorrían El Ateneo. La histórica librería se transformó en un escenario cuando un grupo de 30 artistas interpretó una canción ante la mirada de los presentes. Entre ellos estuvo Dina Indarte, una cantante de José Mármol.

¿Cómo fue?

La propuesta fue impulsada por el pianista y creador de contenido Joe Jenkins, quien reunió a los músicos para realizar un flashmob. Se trata de una actuación inesperada en la que los participantes aparecen de manera sorpresiva en un lugar público para interpretar un tema.

En esta ocasión, el escenario fue la emblemática librería El Ateneo Grand Splendid de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, la presentación tuvo como protagonista a "Fix You", el clásico de Coldplay.

Todo comenzó cuando Jenkins se sentó frente al piano de la cafetería del lugar y empezó a tocar ante la mirada de quienes recorrían el lugar. De a poco, nuevas voces e instrumentos arrancaron a aparecer desde distintos sectores.

Una cantante inicio desde uno de los balcones, mientras que otro artista continuó la interpretación en una mesa de la propia cafetería con un micrófono. Luego llegó el turno de Dina, quien se sumó a la canción entre las estanterías repletas de libros.

Después, más músicos se incorporaron hasta que la intervención sumó un coro, un grupo de cuerdas y la participación de un niño de 8 años que sorprendió a todos.

Con el correr de los minutos, también se agregaron guitarras criollas y eléctricas, batería y bajo, completando una puesta que convirtió por unos instantes a la histórica librería en un escenario.

La vecina de Mármol, quien fue una de las voces en este flashmob, se hizo conocida por sus presentaciones en la estación de Temperley. Allí llamó la atención a los pasajeros con su impresionante voz.

En sus redes sociales, la browniana compartió un video antes de comenzar la grabación en El Ateneo. “No sé muy bien que está pasando en mi vida, pero hoy me tocó ser una empleada de una de las librerías más lindas de Buenos Aires. Voy a cantar acá y sorprender a todos los que van a venir a la librería, junto a un grupo increíble. No puedo creerlo”, expresó Dina.

La escena generó sorpresa entre quienes estaban en el lugar, que no pudieron ocultar la impresión en sus rostros. La mayoría sacaron sus celulares para registrar el momento y acompañaron el final con aplausos.

La intervención fue compartida en las redes sociales de Jenkins y mostró cómo la música logró reunir a 30 artistas para transformar un espacio emblemático de Buenos Aires en un escenario lleno de voces, instrumentos y emoción.