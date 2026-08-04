Kicillof, Cascallares y Fabiani inauguraron un Centro Integrador Comunitario en Brown

Se entregaron además 1500 escrituras a vecinos. Los detalles.

En el marco de un acto, inauguraron este martes el SUM del Centro Integrador Comunitario de Longchamps. El gobernador Axel Kicillof; Mariano Cascallares y el intendente Juan Fabiani encabezaron el encuentro. Lo hicieron acompañados por los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena.

¿Cómo fue?

A través de una inversión de $725 millones, las nuevas instalaciones, ubicadas en el barrio Rayo de Sol, permitirán brindar capacitaciones laborales, jornadas de apoyo escolar y actividades deportivas y culturales. También funcionará allí el programa Envión.

"La decisión de llevar a cada uno de los barrios la infraestructura y las obras que necesitan es un compromiso inquebrantable que tiene el Gobierno provincial con su pueblo. Este SUM y la entrega de más de 1.500 escrituras gratuitas son muestras claras de una gestión presente que no mira para otro lado", afirmó Kicillof.

Y agregó: “Desde que asumió este Gobierno nacional millones de familias se han tenido que endeudar para acceder a cuestiones básicas, pero el presidente dice que eso es un problema individual”.

“Cuando a tantas personas les pasa lo mismo, no es un caso micro ni personal. Lo que no funciona en Argentina es este proyecto económico que beneficia a unos pocos y deja afuera a las grandes mayorías”, aseguró el Gobernador.

Por su parte, Larroque expresó: “Este SUM es el resultado de un esfuerzo inmenso que hace la provincia de Buenos Aires para, en un contexto muy complicado por las políticas nacionales, seguir acompañando a los vecinos y apoyando a los chicos que forman parte del programa Envión”.

Siguiendo la misma línea, Cascallares subrayó: “Son muchas las acciones que el Municipio y el Gobierno bonaerense llevan adelante en conjunto, tanto el espacio para la comunidad como las escrituras gratuitas. Son muestras de un modelo de gestión que piensa en la gente”.

En tanto, Fabiani sostuvo: “La jornada de hoy es fruto del trabajo articulado que realizamos con la Provincia, con el único fin de poner en el centro de nuestras prioridades las necesidades de los vecinos”.

En el mismo acto

Se entregaron 1.521 títulos de propiedad gratuitos a familias del distrito, al Municipio y a la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB). Fue en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”.

Al respecto, Mena expresó: “Esta iniciativa fue creada para reparar una de las desigualdades más grandes que había en nuestra provincia: el derecho a la propiedad. Tiene que cumplirse para todos”.

Por último, Kicillof remarcó: “Frente a un Gobierno nacional que busca entregar nuestras tierras para favorecer a grandes negocios extranjeros, nosotros demostramos que con un Estado presente podemos cumplir con los derechos de miles de familias”.

Asimismo, agregó: “La situación de nuestro país se resuelve cambiando de raíz la política económica y fijando las prioridades donde tienen que estar. Primero el trabajo, la salud, la educación, y el bienestar de las familias en los barrios”.

En tanto, el Municipio firmó la adhesión al programa “Libres y Protagonistas" del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia. Este promueve la formación de jóvenes con perspectiva de género.

Estuvieron presentes también la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti, y la jefa de Gabinete browniana Paula Eichel. Se sumaron los subsecretarios de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini; y de Deportes, Cristian Cardozo; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres; y el senador provincial Federico Fagioli.