El mensaje de Neymar que sorprendió a los chicos de un club de Longchamps antes de una final

Se trata de la categoría 2007 de Los Studs, quienes recibieron un video del astro brasileño junto a Gonzalo Escobar. ¿Qué dijo?

La categoría 2017 del club Los Studs de Longchamps vivió un momento inolvidable antes de disputar la final de la Copa Longchamps. Se debe a que Neymar les envió un mensaje de aliento a los chicos y provocó una gran alegría entre ellos.

¿Cómo fue?

El saludo llegó en la previa del encuentro decisivo, disputado el pasado domingo. La conexión con el astro brasileño se dio a través de Gonzalo Escobar, formado en la institución browniana y actual futbolista de Santos de Brasil, donde comparten plantel.

En el video publicado en las redes de Los Studs, el jugador argentino aparece abrazado con Neymar y les dice a los chicos: "Estoy con mi amigo Ney. Queríamos desearles muchos éxitos para la final".

Luego tomó la palabra el delantero brasileño. "Mucha suerte. Que hagan un partido bellísimo y salgan campeones. Un abrazo", expresó en el mensaje dedicado a los pequeños futbolistas.

Ese no fue el único aliento que recibieron. El club también compartió otro video con el saludo de Carlos Auzqui, quien dio sus primeros pasos futbolísticos en Los Studs y luego vistió la camiseta de distintos equipos de Primera División.

"Quiero mandarles un abrazo a la categoría 2017. Felicitarlos por llegar a una nueva final de la Copa Longchamps y desearles los mejores éxitos. Sigan metiéndole, disfruten y ojalá la copa se quede en casa", aseguró el exEstudiantes.

Al publicar ambos videos, la institución agradeció el gesto de los futbolistas. "Muchas gracias a estos enormes jugadores que salieron de nuestro club por los saludos. Vamos los Guerreros mañana", escribieron en sus redes sociales.

El apoyo parece haber dado resultado. En la final disputada en el Polideportivo de Ministro Rivadavia, Los Studs venció a Atlético Blanco y se consagró campeón de la Copa Longchamps.