Una novela de la browniana Claudia Piñeiro llegará a Prime Video

Se trata de “Catedrales”, un thriller dramático que reconstruye un crimen ocurrido tres décadas atrás Conocé más.
La plataforma Prime Video confirmó el próximo estreno de "Catedrales”, una serie original chilena basada en la novela homónima de la escritora browniana Claudia Piñeiro. La producción estará disponible este año de manera exclusiva y podrá verse en más de 240 países.
La adaptación lleva a la pantalla una de las obras más reconocidas de Piñeiro. Propone un thriller dramático que reconstruye, a través de dos líneas temporales, la historia de la familia Sardá y el misterio que rodea un crimen ocurrido tres décadas atrás.
La trama comienza en 1986, cuando Ana, la hija menor del clan, aparece asesinada: su cuerpo es hallado desmembrado y quemado en un terreno baldío. La investigación se cierra sin identificar a un responsable y, con el paso de los años, el silencio se instala en su entorno cercano. La única que no logra dejar atrás lo sucedido es Lía, quien decide alejarse de todos.
La historia retoma en 2018, cuando ella regresa a Santiago para acompañar a su padre, que atraviesa sus últimos días. Antes de morir, él le pide conocer la verdad sobre lo que ocurrió con Ana.
A partir de ese momento, la serie va revelando una historia atravesada por el fanatismo religioso, un amor prohibido y una red de secretos y mentiras que marcaron para siempre el destino de la familia.
El elenco está encabezado por Alfredo Castro como Adolfo y Paulina García como Dolores. También participan Octavia Bernasconi como Ana, Ignacia Baeza y Vivianne Dietz como Lía, Muriel Santa Ana y Carolina Koppellioff como Marcela, Rodrigo Walker y Paulo Brunetti como Andrés, entre otros.
Pablo Culell, productor ejecutivo y showrunner, destacó el desafío que implicó adaptar la obra de la autora. "Trabajar con el notable material original de Claudia Piñeiro, una escritora que lee muy bien a las sociedades contemporáneas, era un desafío profesional ", expresó.
108 años de historia: la Biblioteca Esteban Adrogué celebra su aniversario#Adroguéhttps://t.co/gtaaLWFyCp
— Noticias De Brown (@debrownweb) August 1, 2026