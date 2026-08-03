Arturo, el perro rescatado en grave estado, fue adoptado y hoy vive en Bariloche

Una vecina lo encontró en una situación muy delicada y alertó a las autoridades. Fue sometido a dos cirugías y permaneció internado varias semanas. Su historia.

Arturo, el perrito que fue rescatado a principios de año por el equipo de Zoonosis Brown, ahora disfruta de una nueva oportunidad junto a su familia adoptiva en Bariloche. Había sido encontrado en un grave estado de abandono y padeció una larga recuperación.

¿Cómo está hoy?

El can fue hallado en enero. Una vecina alertó su presencia en la intersección de la avenida Tomás Espora y Arturo Illia, en Adrogué. Por ello, fue bautizado de tal manera.

Ante el llamado, lo trasladaron de inmediato al Centro de Sanidad Animal de Burzaco, donde fue sometido a dos cirugías y permaneció internado varias semanas hasta lograr recuperarse.

Una vez restablecido, el Municipio impulsó una campaña de adopción responsable para encontrarle un hogar definitivo. Fue entonces cuando Ana conoció su historia, se puso en contacto con el equipo y decidió cuidarlo. Desde marzo, Arturo vive con su nueva familia en Bariloche. Allí, dejó atrás para siempre el abandono y el sufrimiento.

"En una de las primeras nevadas desde que Arturo llegó a casa. Se despertó y descubrió todo cubierto de blanco. Fue muy emocionante verlo conocer la nieve. Es un perrito feliz, recuperó la salud, el pelo y, sobre todo, la alegría", expresó su dueña.

En este contexto, Mariano Cascallares, destacó la labor realizada por el equipo de Zoonosis Brown y celebró esta historia con final feliz. "Cada rescate es una oportunidad para cambiar una vida. Arturo es el mejor ejemplo de que, con compromiso, amor y el trabajo de nuestros profesionales, es posible transformar el abandono en esperanza", sostuvo.

Desde la Comuna recordaron además la importancia de la tenencia responsable de animales. Asimismo, remarcaron que la tarea diaria del área incluye rescates, atención veterinaria, castraciones y vacunación, tanto en el edificio de Burzaco como en sus actividades itinerantes por el distrito.