Con el creador de Dibu, "PAF! Comics" despide las vacaciones de invierno en Burzaco

La entrada será libre y gratuita. Conocé la grilla completa.

Para despedir a lo grande las vacaciones de invierno, "PAF! Comics" realizará una nueva edición en Burzaco. Durante dos jornadas, el evento reunirá actividades, invitados, espectáculos y propuestas vinculadas a la cultura pop para disfrutar en familia o con amigos.

¿Cuándo y dónde?

La iniciativa se realizará este sábado 1 y domingo 2 de agosto en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo, ubicado en E. de Burzaco 740. En ambas jornadas, las actividades comenzarán a las 13 hs. La entrada será libre y gratuita.

Como en cada edición, el encuentro reunirá a fanáticos de la cultura pop con propuestas vinculadas al cómic y la historieta, además de espacios dedicados al cine, las series y los videojuegos.

Uno de los invitados especiales que dirá presente los dos días será Rodolfo Mutuverría, creador de Dibu, el recordado personaje de la exitosa serie “Mi familia es un dibujo”. El niño animado se convirtió en un ícono de la televisión argentina en los 90' y protagonizó películas y distintos productos.

Asimismo, participarán diferentes dibujantes e ilustradores de trayectoria, como Jorge Lucas, creador del antihéroe argentino "Cazador" y realizador de Batman para DC; la ilustradora Maricel Lacetz y la embajadora de Faber Castell.

Ambas jornadas estarán conducidas por Javi Paredes y tendrán la presentación en vivo de la historieta nacional LA CAPI.TV. Para cerrar cada una, se llevará adelante un desfile con los distintos cosplayers de personajes del cine, series, videojuegos e historietas que brindan color al evento.

Entre otras actividades, la programación incluirá un torneo de Beyblade, un cuadrilátero de soft combat y la posibilidad de realizarse un maquillaje artístico de la mano de Miriam Magin. Además, asistirán editoriales independientes y escritores.

En cuanto los shows, el sábado se presentarán las bandas "Phoenix Corp" y "Back in Time" y se hará un juego de trivia "Anoche Cine".

El domingo, en tanto, será sobre "Bros Before Heroes", mientras que subirán al escenario las agrupaciones "Delorean Zeta" y "Nanahana".

Sobre "PAF! Comics"

Se consolidó como uno de los encuentros de cultura pop de referencia en Almirante Brown, convocando en cada edición a cientos de vecinos y visitantes que disfrutan de sus actividades, exhibiciones y propuestas recreativas.