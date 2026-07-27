Video: voraz incendio en una terminal de colectivos en Longchamps

Ocurrió en horas de la madrugada. Causó pánico entre los vecinos. Mirá las imágenes.

Las llamas invadieron la terminal de la empresa de colectivos San Vicente, ubicada en Longchamps. Producto del suceso, se reportaron varias explosiones que pusieron en alerta a los vecinos de la zona.

El hecho

Según detallaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, el siniestro se reportó esta madrugada, alrededor de las 2:30 hs. Tuvo lugar en el predio, ubicado en Beltrame y Alsina.

A raíz de esto, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios Almirante Brown debieron acudir para apagar el fuego y evitar que se continuara propagando. Esta escena fue capturada por los habitantes de las casas aledañas. Allí se puede apreciar la magnitud del incendio.

Como consecuencia, tres colectivos terminaron totalmente consumidos por las llamas. Afortunadamente, no se reportaron heridos. Por el momento, no se dieron a conocer las causas que desencadenaron dicho episodio.