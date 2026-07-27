Mon, 27/07/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2765
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
lunes 27 de julio de 2026

Video: voraz incendio en una terminal de colectivos en Longchamps


Ocurrió en horas de la madrugada. Causó pánico entre los vecinos. Mirá las imágenes.

Las llamas invadieron la terminal de la empresa de colectivos San Vicente, ubicada en Longchamps. Producto del suceso, se reportaron varias explosiones que pusieron en alerta a los vecinos de la zona.

El hecho

Según detallaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, el siniestro se reportó esta madrugada, alrededor de las 2:30 hs. Tuvo lugar en el predio, ubicado en Beltrame y Alsina.

A raíz de esto, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios Almirante Brown debieron acudir para apagar el fuego y evitar que se continuara propagando. Esta escena fue capturada por los habitantes de las casas aledañas. Allí se puede apreciar la magnitud del incendio.

Como consecuencia, tres colectivos terminaron totalmente consumidos por las llamas. Afortunadamente, no se reportaron heridos. Por el momento, no se dieron a conocer las causas que desencadenaron dicho episodio.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram