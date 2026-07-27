Diseño, sabores y producción artesanal, así se vivió la feria “Creadoras” en Burzaco

La iniciativa fue organizada este viernes por la ONG Compromiso Ciudadano. Conocé más.

En el marco de las vacaciones de invierno, la feria ”Creadoras” volvió a reunir a emprendedoras de distintos puntos del distrito. Durante la jornada, un gran número de vecinos se acercaron para recorrer los stands, conocer sus propuestas y acompañar el crecimiento del trabajo independiente.

¿Cómo se vivió?

La actividad fue organizada por la ONG Compromiso Ciudadano, presidida por Mario Fuentes. Se desarrolló el pasado viernes 24 de julio, en la plaza Manuel Belgrano. En pleno receso invernal, la feria se convirtió en una de las opciones para disfrutar al aire libre.

Quienes se acercaron pudieron recorrer una amplia variedad de puestos con indumentaria, accesorios, artículos de decoración, artesanías, velas, cuadros, productos gastronómicos y muchas otras creaciones.

Según detallaron desde la organización, más allá de la comercialización de sus productos, "Creadoras” busca acompañar el desarrollo de los proyectos encabezados por mujeres, generando un ámbito para compartir experiencias, fortalecer vínculos e impulsar el crecimiento de cada emprendimiento.

Historias detrás de cada stand

Naiara, vecina de Longchamps e impulsora de “Moda Filomena”, contó que su proyecto nació durante la pandemia y que está inspirado en su perrita, a quien adoptó. "Todo lo que hago está pensado en ella", explicó.

Actualmente confecciona ropa para perros, camas, mantas y rascadores para gatos, entre otros muchos productos que realiza íntegramente de manera artesanal.

También de Longchamps, Ayelén lleva adelante “Meraki Deco Hogar”, un emprendimiento que comenzó hace un año a partir de la organización del cumpleaños de 15 de su sobrina. Empezó fabricando velas y luego amplió su producción a perfuminas y difusores.

Según relató, ella misma prepara las esencias, las deja macerar el tiempo indicado y crea combinaciones propias, buscando aromas agradables y de mayor duración.

Por su parte, Ángeles, vecina de Burzaco y responsable de “Toda Caserito”, presentó panes y berenjenas a la vinagreta; aunque explicó que habitualmente elabora una amplia variedad de conservas y dulces.

La browniana comercializa de puerta en puerta, ofreciendo degustaciones a los vecinos. Destacó que todas sus preparaciones son artesanales y hechas con ingredientes naturales.

Asimismo, la emprendedora señaló que eligió dedicarse a la gastronomía porque es el rubro en el que mejor se desempeña. Recordó que fue su abuela quien le enseñó las recetas y técnicas que hoy forman parte de su emprendimiento.