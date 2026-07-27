Para homenajear a Favaloro, harán una jornada de salud dedicada al cuidado del corazón

La iniciativa se realizará en José Mármol. ¿Cuándo será?

En reconocimiento a la labor y el invaluable legado al doctor René Favaloro, Almirante Brown llevará adelante una jornada de salud en José Mármol. La misma estará dedicada a educar y concientizar a la comunidad sobre los cuidados del corazón.

¿Cuándo y dónde?

La actividad se realizará este miércoles, 29 de julio, fecha en la que se conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento del cardiocirujano. Será de 10 a 13 hs en el paseo Mural Dr. Favaloro, ubicado en 4 de Enero y Mitre, en las inmediaciones de la estación ferroviaria.

Según indicaron desde la Comuna, los vecinos podrán informarse con profesionales sobre la importancia de hábitos saludables para cuidar el corazón, destacando la importancia de la alimentación, la actividad física y el descanso.

En ese contexto, realizarán un circuito de postas con charlas a cargo de médicos generalistas, nutricionistas y profesionales de educación física. Se sumará además la Casa de la Enfermería, quienes controlarán la presión y el azúcar en sangre.

Durante la iniciativa, promovida por Almirante Brown a través de la secretaría de Salud, se hará hincapié en la prevención y los controles que son claves para evitar enfermedades cardiovasculares.

“El Municipio continúa promoviendo acciones para fortalecer la prevención y el acceso a la salud. En esta oportunidad, con una jornada pensada para reconocer la enorme labor del doctor Favaloro y cuidar el corazón de los vecinos del distrito”, afirmó Mariano Cascallares.