Otorgaron certificados a vecinos que se capacitaron en panificados y manipulación de alimentos

Fue en Ministro Rivadavia. Participaron el intendente Juan Fabiani y la jefa de Gabinete Paula Eichel. La información.

En el marco de un acto en Ministro Rivadavia, se realizó la entrega de certificados a vecinos que completaron los cursos de Panificados y Gastronomía en el Centro de Formación para el Trabajo (CFPT). También se otorgaron credenciales a quienes se formaron en manipulación de alimentos.

¿Cómo fue?

La ceremonia se llevó adelante en la Casa de la Cultura de dicha localidad. Participaron el intendente Juan Fabiani y la jefa de Gabinete browniana, Paula Eichel.

En la oportunidad, se otorgaron más de 50 certificados correspondientes a los cursos de panadería inicial, de elaboración de cremonas y facturas y de pizzas.

Según informaron, el CFPT es un espacio dedicado a la capacitación en oficios vinculados al sector alimentario. Brinda herramientas para la formación técnica, el fortalecimiento de la empleabilidad y el desarrollo de emprendimientos productivos.

Durante la jornada, que contó además con la participación de la subsecretaria de Empleo Municipal, Antonella Napoli, se exhibieron algunos de los productos elaborados por los alumnos.

Más reconocimientos

Durante el acto se entregaron además 47 credenciales del curso de manipulación segura de alimentos a emprendedores del distrito, muchos de ellos son estudiantes y trabajadores de la Panificadora Municipal.

Sobre la capacitación

Gira en torno del cuidado, higiene, conservación y sanitización de los alimentos. Asimismo, con el curso se garantiza el cumplimiento legal, normativo y formal de los requisitos para llevar adelante acciones de producción y venta de alimentos.

“Nos llena de satisfacción la dedicación y compromiso de los vecinos que quieren seguir aprendiendo, formándose para su crecimiento personal y colectivo, en este caso, en un centro que se ha consolidado como un espacio de referencia”, señaló Mariano Cascallares.

Y agregó: “El Municipio continúa promoviendo acciones para la formación y empleo de nuestra gente, para la inclusión e igualdad de oportunidades”.