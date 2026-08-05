Tras las vacaciones, volvieron las clases de rock, tango, folklore, salsa y bachata a Brown

Están dirigidas a todos los niveles y no requieren inscripción previa. ¿Dónde se dictan y cuándo?

Las clases abiertas de baile volvieron a ponerse en marcha en Almirante Brown. Tras el receso por las vacaciones de invierno, vecinos de todas las edades ya pueden volver a participar de las propuestas gratuitas en Adrogué y Burzaco.

¿Cómo es?

Las actividades están dirigidas a todos los niveles y no requieren inscripción previa. Quienes deseen sumarse solo deben acercarse el día y horario correspondiente.

Los encuentros están a cargo de docentes especializados y se desarrollan durante la semana en las distintas sedes y horarios. El cronograma es el siguiente:

En la Casa de la Cultura (Esteban Adrogué 1224):

Salsa y bachata: martes, desde las 19:30 hs (coordina Marcelo Rock)

martes, desde las 19:30 hs (coordina Marcelo Rock) Folklore : miércoles, a partir de las 19:30 hs (a cargo de Nerina López)

: miércoles, a partir de las 19:30 hs (a cargo de Nerina López) Tango: jueves, a las 19:30 hs (al frente de Fernanda Carrizo y Javier Pereira)

Centro de Arte y Cultura E.S. Discépolo (Eugenio de Burzaco 740):

Rock : martes, entre las 19 y las 21 hs (a cargo de Mariano Giannantonio y Tatiana Albarenque)

: martes, entre las 19 y las 21 hs (a cargo de Mariano Giannantonio y Tatiana Albarenque) Tango : miércoles, desde las 17 hs (al frente de Leandro Borda)

: miércoles, desde las 17 hs (al frente de Leandro Borda) Salsa y bachata: jueves, de 18 a 20 hs (coordina Cesar Montaños Viveros)