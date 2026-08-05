Tras las vacaciones, volvieron las clases de rock, tango, folklore, salsa y bachata a Brown

Están dirigidas a todos los niveles y no requieren inscripción previa. ¿Dónde se dictan y cuándo?
Las clases abiertas de baile volvieron a ponerse en marcha en Almirante Brown. Tras el receso por las vacaciones de invierno, vecinos de todas las edades ya pueden volver a participar de las propuestas gratuitas en Adrogué y Burzaco.
Las actividades están dirigidas a todos los niveles y no requieren inscripción previa. Quienes deseen sumarse solo deben acercarse el día y horario correspondiente.
Los encuentros están a cargo de docentes especializados y se desarrollan durante la semana en las distintas sedes y horarios. El cronograma es el siguiente:
En la Casa de la Cultura (Esteban Adrogué 1224):
Centro de Arte y Cultura E.S. Discépolo (Eugenio de Burzaco 740):
¡Al ritmo del 2x4!: brindan clases de tango gratuitas en Burzaco #Burzaco https://t.co/SL6QL78mCb
— Noticias De Brown (@debrownweb) August 4, 2026