Denunció que una maestra golpeó a su hija "porque se hizo pis"

Compartir en:

viernes 22 de octubre del 2021

Ocurrió en el jardín Nuestra Señora de Betharram de Adrogué. La niña tiene 5 años. “Esto nos destruyó como familia. La nena no para de llorar”, aseguró su mamá a De Brown. Escucha el audio.

Un supuesto caso de violencia infantil puso en alerta a los papás del jardín Nuestra Señora de Betharram “La casa del niño” de Adrogué. Ocurrió cuando Nancy Aguirre, mamá de una pequeña de 5 años, denunció a una auxiliar del lugar por golpear a su hija.

El hecho habría ocurrido el jueves 13, en la institución religiosa, ubicada en Soler 556. Todo comenzó cuando la niña contó que “la señorita le pegó porque se hizo pis encima”.

¿Qué pasó?

“Ese día retiramos a la nena. Luego vamos a comprar al supermercado para la merienda y siento que tiene olor a pis. Ella venía con esos episodios hace un tiempito, pero pensábamos que, por aprovechar el tiempo de juego, no llegaba al baño. También le pasaba en casa, pero lo tomábamos como accidentes”, contó Nancy en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y agregó: “La nena nos dijo que venía del parque y no llegó al baño. Nos relató que no le dijo a la seño porque se iba a enojar y le iba a poner pañal. Hasta el momento no me llamó la atención eso porque no era nada grave. Seguí indagando y afirmó que la 'seño' se enojaba mucho y que le iba a pegar. Fue ahí cuando le repregunté y finalmente me dijo que le pegó”.

El relato de la pequeña dejó en shock a Nancy. Sin embargo, intentó disimular para que su hija siga contando los hechos. “Me expresó que la golpeó la señorita de sala celeste. Le pregunté si fue su 'seño', me dijo que no, pero que se lo contó y ella le respondió que la otra seño se iba a disculpar”, afirmó.

Luego de averiguar e indagar sobre el relato de la nena Nancy descubrió que era una empleada del lugar. “Es la auxiliar. Nos contó la nena que era quien le ponía alcohol en la entrada del jardín. Ella es la única persona que cumple esa función, nunca hubo otra”, relató.

La respuesta de la institución

Luego de conocer esta situación, Nancy mantuvo una reunión con la maestra de la menor y la directora. Esta última labró un acta. “Me dijo que eso lo iba a elevar donde correspondía, pero hasta hoy no pasó”, admitió.

¿Más casos?

Nancy decidió contar lo que estaba viviendo en el grupo de WhatsApp de padres. “A los días, me llega el mensaje de una mamá que sabe lo que pasó. Su nena dice que no vio cuando le pegaron a mi hija, pero si cuando fue al baño con la seño (denunciada) y volvió llorando. También cuando ella le contó a su seño”, confió.

Y admitió: “Nos encontramos con que una gran parte de nenes se hacen pis. Algunas familias también hablan de miedos nocturnos, de fantasmas, monstruos“.

En este marco, los padres de la víctima organizaron una movilización el pasado miércoles en la puerta del establecimiento. Congregó también a otros padres, quienes se acercaron a brindar su apoyo. “Quiero que no trabajé más, ella sigue en su puesto y mi hija en casa sin poder ir al jardín", reclamó. Pidió además que la maestra de la niña sea despedida por "encubrimiento".

¿Cómo está la nena?

La menor tiene 5 años. Desde que narró el hecho, dejó de asistir al jardín. “No quiere ir más. Siempre le creímos, no tiene episodios de mentiras. Esto nos destruyó como familia. La nena no para de llorar, se hace pis todo el tiempo encima”, confió.

El audio