Video: de la mano de Tagliafico, alumnos de un colegio de Calzada charlaron con la Selección

El contacto se realizó por videollamada desde la concentración del seleccionado. Hubo gran euforia entre los alumnos al ver a los jugadores. Mirá el clip.

El Colegio Regina de Rafael Calzada vivió una jornada cargada de emoción cuando alumnos y docentes participaron de una videollamada sorpresa con el plantel de la Selección Argentina. Fue en la previa del partido frente a Cabo Verde.

¿Cómo se vivió?

En las imágenes que se difundieron del momento, se observa a las profesoras reunidas en una oficina del establecimiento, alrededor de un celular y siguiendo el contacto con enorme entusiasmo.

El intercambio tuvo como figura central a Nicolás Tagliafico, vecino de la localidad. En medio de la charla, fue él quien les preguntó con curiosidad si los chicos estaban cerca. Ante ello, una de las docentes se dirigió rápidamente hacia las aulas para buscarlos y mostrarles la videollamada en vivo.

En ese instante, los estudiantes ingresaron a la comunicación y la reacción fue inmediata: gritos, saltos y una emoción desbordante al ver a los jugadores. “Campeones del mundo” y “monstruos” fueron algunos de los mensajes que los chicos les dedicaron, en medio de un clima de euforia total.

La escena incluyó además un “pantallazo” en el que pudieron verse muchos de los jugadores de la Selección, como Enzo Fernández, Julián Álvarez, Exequiel Palacios, Thiago Almada y hasta Marito, el reconocido utilero de la Selección Argentina. Estas apariciones multiplicaron la sorpresa y la alegría dentro del colegio, ubicado en avenida República Argentina 1414.