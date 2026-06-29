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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2738
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SOCIEDAD
lunes 29 de junio de 2026

Fuerte choque entre una moto y un auto en Claypole: hubo un herido


Sucedió en el puente carretero de la localidad. ¿Qué pasó?

Bomberos Voluntarios Almirante Brown

Un auto y una moto protagonizaron en las últimas horas un fuerte accidente de tránsito en Claypole. Como consecuencia del impacto, un hombre resultó herido y debieron asistirlo.

¿Qué pasó?

Ocurrió el pasado sábado, 27 de junio, sobre el puente carretero ubicado en la avenida Lacaze y las vías del ferrocarril. Por el siniestro, el tránsito se vio interrumpido durante varios minutos en dicha zona.

Tras el choque, acudieron al lugar Bomberos Voluntarios de Almirante Brown y los profesionales del servicio de ambulancias municipal, quienes brindaron asistencia al hombre herido.

En simultáneo, personal policial y de tránsito realizó tareas de prevención y ordenamiento de la circulación vehicular.

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