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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2736
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SOCIEDAD
domingo 28 de junio de 2026

Tragedia en Claypole: un joven murió tras ser arrollado por un tren


Se desplegó un operativo de emergencia en la zona. Los detalles.

Imágenes: Bomberos Voluntarios de Almirante Brown.

Un fatal episodio se registró este sábado, 27 de junio. Según informan fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, un joven de aproximadamente 20 años murió tras ser arrollado por una formación del Tren Roca, ramal Bosques vía Temperley.

¿Qué pasó?

El hecho ocurrió alrededor de las 17:20 hs, en el cruce peatonal ferroviario ubicado en Avenida Lacaze y diagonal Los Tilos, Claypole. La víctima intentaba cruzar las vías y fue embestida por un tren que circulaba en dirección a la estación.

En el lugar, se desplegó un operativo en el que trabajaron Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, personal de ambulancias del sistema municipal y efectivos de la Policía Federal y la Policía Bonaerense. Hasta el momento, las circunstancias en las que se produjo el siniestro se encuentran en proceso de investigación.

Servicio

Como consecuencia, el servicio de la línea Roca, ramal Bosques vía Temperley funcionó de manera limitada entre Plaza Constitución y Temperley. Tras finalizar las tareas en el lugar, el recorrido se restableció en su totalidad, aunque continuó con demoras que afectaron a los pasajeros en un horario de alta demanda.

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