Un patrullero volcó durante una persecución en Longchamps: dos policías heridos

El rodado terminó incrustado contra el frente de una vivienda. Se desplegó un operativo en el lugar. ¿Cómo fue?

Un móvil de la Policía Bonaerense protagonizó un fuerte choque y vuelco en Longchamps. Fue en medio de una persecución a delincuentes que, según testigos, habían robado un automóvil.

El accidente

Ocurrió este martes. Tuvo como escenario la calle Boulogne Sur Mer al 2000, donde, por causas que se investigan, el conductor del patrullero perdió el control del vehículo. Como consecuencia de ello, impactó contra el frente de una vivienda y terminó volcado.

Tras el siniestro, acudieron al lugar ambulancias del servicio municipal y Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, quienes asistieron a los dos efectivos heridos.

Ambos policías fueron trasladados a una clínica de San Francisco Solano para recibir atención médica. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre la gravedad de las lesiones ni sobre el resultado de la persecución.